La storia della liberazione di Auschwitz (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il 27 gennaio di 75 anni fa i soldati dell'Armata Rossa misero fine al più grande omicidio di massa della storia avvenuto in un unico luogo ilpost

giorgio_gori : Ha vinto @sbonaccini, ha vinto la buona politica che migliora la vita dei cittadini. Ha vinto l’#EmiliaRomagna oper… - berlusconi : Sono passati 26 anni dal giorno in cui nel 1994 ho chiesto ai miei concittadini di scendere in campo con me in un m… - RaiCultura : Oggi #27gennaio ricorre il #GiornoDellaMemoria. Piero #Terracina, sopravvissuto alla #Shoah, ribadisce il dovere m… -