La Stampa sugli striscioni contro Sarri: ironia zero, intelligenza anche meno (Di lunedì 27 gennaio 2020) Su La Stampa, Stefano Mancini scrive degli striscioni che sono spuntati nel weekend. Quelli contro Sarri e contro Zaniolo. Il migliore striscione mai visto negli stadi, scrive, fu quello in cui i napoletani scrissero «Giulietta è ’na zoccola» e a qui i veneti replicarono «Napoletani figli di Giulietta». Erano gli anni 80, scrive, si offendeva anche allora ma non con l’insulto banale e scontato, ma con l’ironia. “Oggi arriviamo a rimpiangere quel periodo. Adesso i napoletani scrivono: «Sarri gobbo bastardo, ti sei calato le mutande». ironia zero, intelligenza anche meno. È triste pensare che gli autori siano gli eredi di quelli che si inventarono la battutaccia su Giulietta”. Stesso discorso per gli striscioni contro Zaniolo: «Zaniolo come Rocca, zoppo dei Roma» e «A casa di Zaniolo c’è di rotto pure il c..o». Commenta Mancini: “La colpa del giocatore ... ilnapolista

