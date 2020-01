La sinistra ha vinto le elezioni regionali in Emilia-Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) (foto: Massimo Paolone/LaPresse) Sono opposti i risultati delle elezioni regionali che si sono tenute ieri in due regioni italiane – Emilia-Romagna e Calabria – per eleggere i presidenti e consigli regionali. Nel primo caso, il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, ha battuto Lucia Borgonzoni, che rappresentava il centrodestra. Nella seconda regione, invece, Jole Santelli del centrodestra ha battuto il centrosinistra, rappresentato da Pippo Callipo. Circa 3.515.000 elettori in Emilia-Romagna e 1.959.050 in Calabria sono stati chiamati alle urne. Finora entrambe le regioni erano governate dal centrosinistra, rispettivamente da Stefano Bonaccini e Mario Oliverio. I media hanno seguito in particolare la campagna elettorale Emiliano-romagnola, una regione da sempre guidata dalla sinistra e simbolicamente molto importante per questo schieramento, e resa tale dalla strategia ... wired

