LA PUPA E IL SECCHIONE, anticipazioni e ospiti di martedì 28 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sta ottenendo molto successo su Italia 1 la nuova edizione de La PUPA e il SECCHIONE (e viceversa), con indici di ascolto davvero buoni. Vediamo cosa accadrà nella puntata del 28 gennaio 2020, stando alle anticipazioni ufficiali di Mediaset. martedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “La PUPA e il SECCHIONE e Viceversa”. Conduce Paolo Ruffini. Al suo fianco, la PUPA per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona. Terminati i “ripensamenti”, le coppie di pupe e secchioni e pupi e SECCHIONE sono ormai stabilite. Qualche tensione, però, continua ad animare la Villa: Mazzoni non riesce a nascondere la gelosia per Angelica, avvicinata dal nuovo pupo Marco. E proprio tra Marco e la sua secchiona Maestri sono nate delle incomprensioni. Anche questa settimana, i concorrenti dovranno ... tvsoap

Danilo_mst : @SdeRenato Lo hanno tolto dalla pupa e il secchione senza motivo... - CaputoItalo : XXX EXTREME unauthorized viral blogging Project da un'idea di Stefano Donno : LA PUPA E IL SECCHIONE: STRATEGIE E I… - hurried57 : @dondiegotheone @SantellaMarco @Inter @SkySport A te dove ti mettiamo?A la pupa e il secchione o uomini e donne,var… -