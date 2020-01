La mappa del contagio. I dati (aggiornati) sul virus che si sta diffondendo in tutto il mondo (Di lunedì 27 gennaio 2020) A Pechino, la capitale della Cina, è stato registrato il primo morto. L’Oms ha corretto la sua valutazione relativa al coronavirus, il livello di allerta non è più solo “moderato”. Ora è divento “alto”. Secondo i dati ufficiali, forniti dalla National Health Commission cinese, il numero totale di persone contagiate è arrivato vicino a 3 000 unità: 2 886 per l’esattezza. Il numero dei morti invece è arrivato a 81. Oltre al coronavirus, si diffonde anche la paura. Alcune persone hanno lanciato molotov contro una struttura a Fanling, Hong Kong. Le stanze dovevano diventare una zona di quarantena per i pazienti contagiati. I residenti del quartiere avevano paura di veder nascere un nuovo focolaio. Fonte: People’s Daily, China Quasi tutti i casi di contagio sono registrati in Cina: 2 839. Anche se, secondo un team di esperti di Hong Kong, il numero reale potrebbe ... open.online

