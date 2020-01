La madre di Gerardina Trovato: “Sempre supportata economicamente, sostenute per lei spese ingenti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La madre di Gerardina Trovato smentisce quanto dichiarato dalla cantante che l’aveva accusata di averla abbandonata. “Gerardina ha sempre goduto del continuo e pronto supporto morale ed economico da parte della sua famiglia ed in particolare della madre” fa sapere in una nota il legale della donna. fanpage

