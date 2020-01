La Liga contro il razzismo: pronte denunce per i “buu” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Liga si schiera contro il razzismo, dopo l’ennesimo caso nel weekend. Nel mirino dei tifosi dell’Espanyol è finito Inaki Williams, attaccante di colore dell’Athletic. “È una cosa triste”, le sue parole in un tweet dopo la partita, che era stata preceduta anche da scontri tra tifosi così come per il match tra Valencia e Barcellona. … L'articolo La Liga contro il razzismo: pronte denunce per i “buu” calcioefinanza

