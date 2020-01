La lezione di Bonaccini. “E’ stata la vittoria della concretezza. Abbiamo dimostrato che si può battere la Lega. Adesso il campanello Salvini lo va a suonare da un’altra parte” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Prima di tutto voglio provare a governare bene questa Regione e poi dare una mano a ricostruire un nuovo centrosinistra e un Pd un po’ più largo e un po’ più robusto”. E’ quanto ha detto il presidente rieletto dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di una conferenza stampa al suo comitato elettorale. “Un successo del Pd? Noi Abbiamo in giro per l’Italia tanti amministratori bravi – ha aggiunto -, non solo qui in Emilia-Romagna. Santori? Ci siamo salutati con Mattia questa mattina. Non ci eravamo mai sentiti al telefono prima; ci siamo fatti reciproci complimenti”. “E’ stata la vittoria della concretezza, del territorio, di chi ha saputo unire un progetto per il futuro e valori che chi non la conosce ha affermato cose che non si possono sentire” ha commentato ancora Bonaccini. “Non mi ... lanotiziagiornale

GabryAnton : RT @CristinaAntonu: Che lezione ci lascia la tornata elettorale regionale appena passata in #EmiliaRomagna2020? Ne scrivo per @formichenews… - MichelaRoi : RT @ilriformista: #Bonaccini, le 'valigie pronte' e la soddisfazione per aver battuto la 'Bestia' di #Salvini #ElezioniEmiliaRomagna #elez… - marcotani : @1205fiorella @nzingaretti Credo che dall'E-R venga un insegnamento, nessuno pensava, lavorando, se portava acqua a… -