La League of Legends Pro League sospesa in Cina a causa del coronavirus (Di lunedì 27 gennaio 2020) La competizione cinese della League of Legends Pro League è stata rinviata indefinitamente a causa del recente scoppio del coronavirus.La settimana 2 delle competizioni LPL era originariamente prevista per la settimana del 5 febbraio. Ma da allora la Cina ha introdotto severe restrizioni sui viaggi nel paese e ha vietato grandi raduni nelle sue principali città in risposta al coronavirus altamente contagioso."Abbiamo deciso di posticipare la settimana 2 della LPL fino a quando non saremo in grado di garantire la sicurezza e la salute dei nostri giocatori e fan", si legge in un tweet pubblicato dalla LPL sul suo feed Twitter in lingua inglese oggi. "Ai nostri fan, ci scusiamo sinceramente per essere arrivati a questo. Condivideremo tutte le informazioni appena possibile."Leggi altro... eurogamer

