La guerra è finita: trama della terza puntata, stasera su Rai1 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Torna stasera su Rai1 La guerra è finita, fiction ambientata dopo la Seconda guerra Mondiale, con protagonisti Michele Riondino e Isabella Ragonese: la trama della terza puntata. La guerra è finita torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata, che dovrà vedersela ancora una volta con un Grande Fratello Vip, su Canale 5, sempre più agguerrito. La trama del terzo episodio, in onda oggi, 27 gennaio, racconta già dei tentativi di Davide per capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andate con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la ... movieplayer

