La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni terza puntata 27 gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) La guerra è finita: trama, cast e anticipazioni terza puntata 27 gennaio In perfetta linea con il Giorno della Memoria, oggi 27 gennaio 2020 su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda La guerra è finita. La serie televisiva, ideata da Sandro Petraglia, diretta da Michele Soavi e liberamente ispirata ad eventi realmente accaduti, approda alla suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. Punto di forza della fiction è la sua capacità di affrontare con delicatezza ma determinazione il doloroso tema dell’Olocausto raccontato attraverso il punto di vista di coloro che sono sopravvissuti alle barbarie della guerra. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi La guerra è finita! La guerra è finita: trama e anticipazioni terza puntata 27 gennaio Nella terza puntata de La guerra è finita Miriam e Mattia sono sempre più vicini. Davide però sospetta che il ... termometropolitico

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -