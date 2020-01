LA GUERRA È FINITA, anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 febbraio (Di lunedì 27 gennaio 2020) lunedì 3 febbraio 2020 si conclude la fiction La GUERRA è FINITA con la sua quarta ed ultima puntata. Ecco le anticipazioni: Davide (Michele Riondino) è riuscito a scoprire la reale identità del giovane Mattia (Carmine Buschini) e sarà necessario prendere una decisone molto importante per il bene di Miriam (Juju Di Domenico)… Davide deve ammettere di dover chiedere scusa a Giulia (Isabella Ragonese) e di aver bisogno di lei… Si avvicinano sempre più le prime votazioni dell’Italia libera… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo LA GUERRA È FINITA, anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 febbraio su Tv Soap. tvsoap

