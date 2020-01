La Guerra è Finita: anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 febbraio 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Guerra è Finita Quattro puntate, dirette da Michele Soavi per Palomar e Rai Fiction, raccontano la storia di un’Italia devastata dalla Guerra, di persone che nel conflitto hanno perso tutto ed ora cercano un modo per tornare a vivere. L’altruismo e la generosità sembrano essere per alcuni di loro la chiave di volta, e a beneficiarne saranno degli orfani, che hanno perso la famiglia e la serenità e hanno bisogno di ricominciare. Ci proveranno nella fiction La Guerra è Finita, di cui troverete a seguire tutte le anticipazioni, aggiornate puntata per puntata. La Guerra è Finita: anticipazioni quarta ed ultima puntata di lunedì 3 febbraio 2020 E’ arrivato il momento della verità e del dolore, ma anche quello in cui voltare pagina. Davide ha scoperto la vera identità di Mattia e questi dovrà prendere una decisione fondamentale per il bene di Miriam, mentre Davide dovrà ... davidemaggio

chetempochefa : 'Come dice Primo Levi: 'capire è impossibile, ma conoscere è necessario'. Se non si studia la storia i ragazzi pens… - teatrolafenice : La guerra non era ancora finita, quando si rivelò al mondo la barbarie a cui condusse l’abisso dell’odio. «Capire… - RaiDue : 'Io il 27 di Gennaio non so su quale strada polacca o tedesca fossi [...] il 27 di Gennaio la guerra era in pieno.… -