La dedica di Kobe Bryant alla moglie poche settimane prima dell’incidente: “Alla mia migliore amica” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il commovente messaggio di Kobe Bryant alla moglie poche settimane prima dell’incidente Kobe Bryant aveva condiviso sui social una commovente dedica per la moglie Vanessa Laine poche settimane prima di morire nel tragico incidente in elicottero avvenuto ieri, domenica 26 gennaio, in cui ha perso la vita anche la figlia 13enne. A novembre, l’ex giocatore NBA, morto all’età di 41 anni, ha pubblicato due foto su Instagram insieme alla famiglia. Nella didascalia Kobe Bryant descrive la moglie come la sua “Regina” e le quattro figlie le sue “principesse”. Era il giorno del loro anniversario. “In questo giorno, 20 anni fa, ho incontrato la mia migliore amica, la mia regina Vanessa Bryant “, ha scritto l’ex giocatore dei Lakers. “Ho deciso di portarla ad un appuntamento a Disneyland stasera. Ti amo mamacita per ... tpi

DAZN_IT : La dedica di Neymar a Kobe Bryant dopo il secondo gol al Lille ?? #Ligue1 #DAZN - SkySport : Kobe #Bryant, l'Oscar e la dedica alla moglie Vanessa in italiano: 'Ti amo'. VIDEO - SkySport : #NBA, Trae Young a canestro da centrocampo e dedica a #Kobe Bryant. VIDEO #SkySport #SkySportNBA #KobeBryant… -