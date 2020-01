La Camera penale di Benevento alla manifestazione di Roma (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nella giornata di domani, martedì 28 gennaio, in occasione della proclamata astensione nazionale dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, la Camera penale di Benevento, unitamente all’Ordine degli avvocati di Benevento, parteciperà alla manifestazione nazionale organizzata dall’Unione delle Camere Penali Italiane a Roma in Piazza di Monte Citorio dinanzi alla Camera dei Deputati. Dopo la conferenza stampa tenutasi il 23 ottobre, presso la sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, unitamente all’Ordine degli Avvocati e al locale rappresentante dell’Organismo Congressuale Forense, e la partecipazione, in data 4 dicembre, alla “maratona oratoria per la verità sulla prescrizione” organizzata dall’UCPI e svoltasi in piazza Cavour a Roma, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, questa sarà l’ennesima ... anteprima24

