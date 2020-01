Kobe Bryant morto, da Totti alla Pellegrini, da Jordan a Maradona: lo sport piange la leggenda Nba (Di martedì 28 gennaio 2020) «Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P.». Così Francesco Totti ha voluto ricordare Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente con il suo elicottero privato. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Nessuno è sopravvissuto. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. «Io… non ci voglio credere….. ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!!». È il tweet con cui la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. «Non può essere vero», «mio eroe». Così il cestista italiano Marco Belinelli su Twitter. «Non ci credo, non ci posso credere». La notizia della morte di Kobe Bryant si diffonde e il mondo Nba piange la sua stella. Uno dopo l’altro, i giocatori di tutte le ... newscronaca.myblog

brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant - Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… -