Kobe Bryant: le prime pagine dei giornali sportivi (Di lunedì 27 gennaio 2020) È Kobe Bryant, morto ieri in un incidente in elicottero vicino Los Angeles, il personaggio ricordato e celebrato oggi in prima pagina da tutti i principali quotidiani sportivi d’Europa e del mondo. L’ex giocatore di basket statunitense era insieme a una delle sue quattro figlie, morta anche lei, al momento dell’incidente. Non sono ancora note le cause né la dinamica dell’incidente, in cui sono morte complessivamente nove persone. Bryant è stato uno dei più forti e famosi giocatori di basket NBA della storia. Tutti i giornali sportivi lo ricordano in prima pagina come uno dei personaggi destinati a rimanere per sempre nella leggenda del basket e dello sport. Insieme a Michael Jordan e pochi altri è stato, Bryant, uno degli atleti la cui fama sia riuscita a superare i confini di uno degli sport più popolari e competitivi al ... ilveggente

