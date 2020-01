Kobe Bryant: le incredibili giocate del campione della NBA | Video (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: le incredibili giocate del campione della NBA Video Kobe Bryant, morto ieri (26 gennaio 2020) in un incidente con il suo elicottero, è stato uno dei più grandi giocatori della NBA (il campionato di Basket americano, il più importante al mondo). Ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice. Suo padre è l’ex cestista Joe Bryant, mentre sua madre Pamela Cox è sorella dell’ex cestista Chubby Cox ritiratosi nel 1983. Aveva due sorelle più grandi, Sharia e Shaya, mentre suo cugino John Cox è anch’egli cestista. Kobe Bryant è cresciuto sportivamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei, e ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers, squadra con cui ha conquistato 5 titoli. Bryant è stato il primo giocatore NBA a militare nella stessa squadra per 20 anni. Con la nazionale degli Stati Uniti ha partecipato ai FIBA ... tpi

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -