Kobe Bryant, la notte prima dell’incidente era stato superato da LeBron James nella classifica Nba. L’ultimo tweet del campione (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ultimo tweet di Kobe Bryant, solo poche ore prima dell’incidente che gli è costato la vita in elicottero, è stato per LeBron James, che lo aveva superato nella classifica Nba come terzo miglior marcatore nella storia. “Tanto rispetto per mio fratello”: un tweet che ora, per i fan in rete, suona come un passaggio di testimone nella stessa squadra, da Laker a Laker. Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother ???????? #33644 — Kobe Bryant (@KobeBryant) January 26, 2020 Il ‘Re’ LeBron aveva conquistato la notte prima altri 29 punti nella partita contro Philadelphia, che ha vinto la partita 108 a 91. Nonostante la sconfitta, i punti hanno regalato a King James il “sorpasso” su Kobe Bryant nella classifica dei migliori realizzatori all-time della storia della franchigia americana. Proprio mentre rientrava in ... ilfattoquotidiano

