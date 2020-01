Kobe Bryant, la leggenda del basket mondiale che amava l’Italia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Los Angeles, 27 gen. (askanews) – La faccia di Kobe Bryant riempie gli schermi di Los Angeles che rende omaggio ad uno dei suoi più grandi campioni, morto a soli 41 anni in un incidente di elicottero. Questa è la città in cui è nata la sua leggenda, dove ha giocato per tutta la sua carriera nel basket, macinando un record dietro l’altro, fino a diventare uno dei più grandi di sempre. Bryant ha giocato nei Los Angeles Lakers per 20 anni, vincendo 5 volte il campionato Nba, tre di fila dal 2000 al 2002, anni d’oro per i Lakers e per la mitica coppia Black Mamba, questo il suo soprannome – Shaquille O’Neal. Miglior marcatore della storia dei Lakers, quarto di sempre in Nba. Nel 2003 fu accusato di stupro, finì con un patteggiamento, la sua reputazione subì un duro colpo. Bryant ammise di aver fatto sesso con la donna, ma consesualmente. Successivamente ... notizie

