Kobe Bryant, il ricordo di Caterina Balivo su Instagram (Di lunedì 27 gennaio 2020) Caterina Balivo ricorda Kobe Bryant su Instagram dopo l’improvvisa scomparsa del cestista in un incidente in elicottero. La morte della star del basket, arrivata a soli 41 anni, ha sconvolto il mondo intero e milioni di fan che hanno fatto sempre il tifo per lui. La scomparsa del campione, arrivata all’improvviso, è stata commentata anche da Caterina Balivo, che sui social, dove è molto attiva, ha voluto esprimere il suo pensiero. “Non ci credo che te ne sei andato – ha scritto postando uno scatto del giocatore dei Lakers -. Tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant. La vita davvero è una e imprevedibile”. Parole dolcissime che raccontano l’amore dei fan per Kobe e lo sgomento di fronte a una vita spezzata. L’elicottero su cui viaggiava Bryant era diretto verso un centro sportivo e ospitava ... dilei

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… - brfootball : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi pay tribute to Kobe Bryant -