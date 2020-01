Kobe Bryant, è morta anche Christina Mauser: allenatrice della Harbour Day School – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) anche l’allenatrice della Harbour Day School Christina Mauser ha perso la vita nell’incidente che ha causato la morte di Kobe Bryant Si continua a parlare del terribile incidente in cui hanno perso la vita l’ex stella dell’Nba Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria, una ragazzina di soli 13 anni. Padre e figlia si stavano … L'articolo Kobe Bryant, è morta anche Christina Mauser: allenatrice della Harbour Day School – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

