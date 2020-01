Kobe Bryant, chi è la moglie Vanessa Laine, “migliore amica e regina” del cestista dei Lakers (Di lunedì 27 gennaio 2020) La mia regina e le mie principesse. Poche settimane fa, al ventesimo anniversario del loro incontro Kobe Bryant su Instagram l’aveva chiamata così. Vanessa Laine, 37enne, mamma delle figlie di Kobe. Mamma della piccola Gianna, che ha perso la vita sull’elicottero della morte assieme a Kobe. “In questo giorno venti anni fa ho incontrato la mia migliore amica, la mia regina, stasera ho deciso di portarla ad un appuntamento a Disneyland per celebrare l’avvenimento modello vecchio stile”, aveva scritto lo scomparso cestista dei Lakers solo otto settimane fa. I due si erano conosciuti nel 1999 quando Vanessa stava lavorando come modella in un video musicale e Bryant aveva 21 anni e tre stagioni NBA in archivio. Sei mesi dopo il fidanzamento e un elicottero della tv a ronzare sopra il college dove Vanessa studiava per carpire qualche impossibile immagine di Bryant che va a prendere in ... ilfattoquotidiano

