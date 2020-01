Kate Middleton, le foto inedite con i sopravvissuti ai campi di concentramento (Di lunedì 27 gennaio 2020) In occasione del Giorno della Memoria che ogni anno si celebra il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz-Birkenau, Kate Middleton ha condiviso alcune immagini inedite che la ritraggono con Steven Frank e Yvonne Bernstein, due sopravvissuti all‘Olocausto. La Duchessa di Cambridge ha voluto commemorare le vittime della Shoah con un suo omaggio personale. Sul profilo Twitter di Kensington Palace ha condiviso delle foto, che lei stessa ha realizzato (Kate è un’appassionata di fotografie), in cui ha ritratto Steven e Yvonne insieme ai rispettivi nipoti. Le immagini, scattate da Kate all’inizio del mese, fanno parte di un progetto per i 75 anni dalla fine dell’Olocausto. Steven, immortalato dalla Duchessa con le nipoti Maggie e Trixie, fu deportato nel campo di concentramento di Theresienstadt. Lui e i suoi due fratelli furono tra i 93 bambini sopravvissuti, ... dilei

leggoit : Kate Middleton fotografa due sopravvissuti della Shoah e cita Vermeer nella Giornata della Memoria - AlinaZecca : RT @vogue_italia: Kate Middleton ha voluto onorare il giorno della memoria mettendosi dietro la macchina fotografica ?? - vogue_italia : Kate Middleton ha voluto onorare il giorno della memoria mettendosi dietro la macchina fotografica ?? -