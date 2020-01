Juventus Milan, le novità sullo scambio Bernardeschi Paquetà (Di martedì 28 gennaio 2020) Juventus e Milan non approfondiscono lo scambio tra Bernardeschi e Paquetà: il motivo del mancato accordo Non decolla lo scambio Federico Bernardeschi-Lucas Paquetà tra Juventus e Milan. Le due società hanno rallentato ogni discorso in questi giorni e potrebbero non approfondire un’eventuale trattativa. Come riportato da Sky Sport, alla base del mancato accordo tra i club ci sarebbe la notevole differenze di ingaggio: Bernardeschi guadagna 4 milioni di euro, Paquetà invece 2,2 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

