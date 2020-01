Judo, Grand Prix Tel Aviv 2020: Fabio Basile torna a vincere per la prima volta dopo Rio e si rilancia verso Tokyo nei -73 kg (Di lunedì 27 gennaio 2020) La stagione del Grande Judo internazionale è ufficialmente cominciata con il primo torneo del World Tour andato in scena per il secondo anno consecutivo a Tel Aviv, in Israele. L’Italia, anche alla luce dell’assenza di molti elementi di spicco del gruppo nazionale (integralmente convocato per il prossimo Grand Slam di Parigi), non ha replicato gli strepitosi risultati raccolti nella scorsa edizione (due vittorie, tre secondi ed un terzo posto) ritrovando però forse definitivamente una possibile carta da medaglia in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Stiamo parlando di Fabio Basile, campione olimpico in carica nei -66 kg, il quale è tornato sul più alto gradino del podio di un evento del circuito maggiore per la prima volta dopo l’oro di Rio nel 2016. Per il 25enne nativo di Rivoli si è trattato anche del primo trionfo in assoluto nella sua nuova categoria di peso ... oasport

la_patrizia_ : RT @Gazzetta_it: #judo #GrandPrix: #FabioBasile ritrova l’oro di #Rio206 … a #TelAviv! - JudoTalk : RT @Gazzetta_it: #judo #GrandPrix: #FabioBasile ritrova l’oro di #Rio206 … a #TelAviv! - Patty_Scermino : RT @Gazzetta_it: #judo #GrandPrix: #FabioBasile ritrova l’oro di #Rio206 … a #TelAviv! -