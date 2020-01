Jolanda di Savoia in controtendenza. Emilia Romagna, il trionfo della Borgonzoni su Bonaccini alle regionali (Di lunedì 27 gennaio 2020) È stata "l'altra Bibbiano" di queste regionali in Emilia Romagna. E da Jolanda di Savoia, è partito uno dei pochi schiaffi al centrosinistra, con la larghissima vittoria di Lucia Borgonzoni. Il piccolo Comune in provincia di Ferrara è finito sulle pagine di politica nazionale per le presunte pressio liberoquotidiano

matteosalvinimi : INCREDIBILE Spuntano parole minacciose di Bonaccini al sindaco di Jolanda di Savoia (Ferrara) e le gravi ammissioni… - matteosalvinimi : ?? LE MINACCE DI BONACCINI! In attesa che esca la #telefonata (perché Bonaccini non ne autorizza la diffusione?),… - LegaSalvini : #Borgonzoni: ??Bonaccini: 'Se vinco io non mi cercate più' e al comune vengono tagliate le risorse. Un altro sindaco… -