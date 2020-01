John Karlen è morto il popolare attore americano della serie tv Dark Shadows (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’attore John Karlen è morto, aveva interpretato diversi telefilm e serie tv, il decesso è avvenuto per un’insufficienza cardiaca E’ morto John Karlen, attore celebre per aver interpretato serie tv famose come Dark Shadows e molti telefilm. L’attore aveva 86 anni ed è scomparso lo scorso mercoledì. A dare la notizia è stata la pagina ufficiale della soap opera statunitense Shadowgram, dedicata appunto ai fan della serie tv di Dark Shadows. Trasmessa tra il 1967 e il 1971, è stata un grande successo e nel 2011 il regista Tim Burton ha perfino realizzato una versione cinematografica. Nella pellicola gli attori principali erano Michelle Pfeiffer e con Johnny Depp. L’attore ha debuttato a Broadway tra gli anni ’60 e ’70 e dal palcoscenico del teatro è partita la sua carriera. Poi è entrato nel mondo dei telefilm e delle serie tv, e ne ha girati davvero tanti. Karlen si è ... kontrokultura

KontroKulturaa : John Karlen è morto il popolare attore americano della serie tv Dark Shadows - - PaginaNuova : la REPUBBLICA - È morto John Karlen, popolare attore tv da 'Dark Shadows' a 'New York New York' - Carmela_oltre : RT @CatelliRossella: È morto John Karlen, popolare attore tv da 'Dark Shadows' a 'New York New York' -