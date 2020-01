Jim Carrey: «The Mask? Farei un sequel» (Di lunedì 27 gennaio 2020) GONE GIRL - L'AMORE BUGIARDODON JONCAKESHININGINCEPTIONFIGHT CLUBLA MIGLIORE OFFERTAVIA COL VENTOEVA CONTRO EVAKILL BILLPRETTY WOMANMARY POPPINSLEMONY SNICKET – UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTIERAGONJUMANJIIL MAGO DI OZA BUG’S LIFE – MEGAMINIMONDO CASABLANCAE.T. L’EXTRATERRESTRESHUTTER ISLANDTHE OTHERSDRIVEMATCH POINTIL SESTO SENSOFORREST GUMPNOTTING HILLIL DIAVOLO VESTE PRADANell’era dei sequel e dei remake, dei reboot capaci di restituire nuova vita a pellicole credute morte e sepolte, i fan di Jim Carrey hanno pregato perché il proprio beniamino si lasciasse prendere dalla stessa frenesia modaiola che sembra aver contagiato l’intera Hollywood. Jim Carrey avrebbe dovuto rimettere mano nella propria filmografia, tornare nei panni dei suoi personaggi più iconici. E, quasi, pare che l’attore abbia ceduto. Intervistato da ComicBook, Carrey si è detto aperto alla possibilità di rifare The ... vanityfair

cinefilosit : The Mask: Jim Carrey aperto al sequel, ma ad una condizione - maskedhistoria : @JimCarrey Io adoro Jim Carrey quando non entra in depressione - Nerdmovieprod : The Mask: Jim Carrey disposto a tornare nel ruolo ma ad una condizione #JimCarrey #TheMask -