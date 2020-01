Jennifer Tarazona di 90 giorni per innamorarsi è in Italia: come è finita la sua storia con Tim? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Stanno andando in onda in questi giorni in Italia gli episodi di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, che il pubblico americano ha visto in autunno. Sono passati quindi diversi mesi dalla messa in onda delle ultime puntate del reality per cui ci si chiede come siano finite le storie dei protagonisti. Oggi vi parliamo di Jennifer e Tim per due motivi. Il primo riguarda il nostro paese! Jennifer Tarazona infatti in questi giorni è in Italia, come dimostrano le sue foto postate sui social; nelle ultime ore in particolare la bella modella è stata avvistata a Roma. Jennifer ha pubblicato sui social le immagini della Fontana di Trevi, scorci di villa Borghese con le immagini dal Pincio. E ovviamente non poteva mancare la pizza… Il secondo motivo si lega alle puntate di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda in Italia. come avrete visto ieri le anticipazioni ci mostrano ... ultimenotizieflash

