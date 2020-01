James Marsden sarebbe disposto a tornare nel mondo Marvel dopo i film degli X-Men (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'attore James Marsden ha rivelato che sarebbe disposto a tornare nel mondo dei cinecomic dei Marvel dopo essere stato un X-Men. James Marsden ha rivelato che sarebbe felice di ritornare nel mondo Marvel, dopo aver recitato nei film dedicati agli X-Men nel ruolo di Scott Summers. L'attore è stato Ciclope a partire dal 2000 con il film X-Men fino al 2006 quando il personaggio è stato ucciso da Jean Grey in X-Men: Conflitto Finale. James Marsden aveva infatti scelto di apparire in Superman Returns nella parte di Richard White, non avendo così molto tempo da dedicare al mondo dei mutanti in occasione dei lungometraggi diretti da Bryan Singer. La star ha dichiarato a ComicBook.com rispondendo a una domanda riguardante a un ... movieplayer

