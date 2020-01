Iva Zanicchi: «Se avessero candidato un uomo, la Lega avrebbe vinto in Emilia-Romagna» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non perché nel corso della campagna elettorale ha fatto poche proposte (molte delle quali già esistenti). Non perché i lunghi mesi di comizi siano stati costellati di populismo che faceva a schiaffi con la realtà. Secondo Iva Zanicchi, la Lega non ha vinto in Emilia-Romagna per via della scelta della candidata. Non se la prende, nello specifico, con Lucia Borgonzoni (che dice di non conoscere), ma l’Aquila di Ligonchio (questo il suo soprannome) sostiene che nella sua Regione si può vincere solamente se si è uomo. Insomma, le donne sarebbe off-limits dal discorso politico. LEGGI ANCHE > Iva Zanicchi dice che oggi le farebbero cantare «Prendi questa mano, rom» Lo ha detto Iva Zanicchi nel corso del suo intervento a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commentando l’esito delle elezioni in Emilia-Romagna (la sua regione), la vittoria di Stefano Bonaccini e la sconfitta di ... giornalettismo

