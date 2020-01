Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi se ne va: arriva Ilary Blasi? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Secondo le ultimissime indiscrezioni Alessia Marcuzzi non sarà più la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Grandi novità in arrivo nel reality. A lanciare l’indiscrezione bomba è il sempre informatissimo Dagospia: Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei Famosi. E’ davvero così? La diretta interessata per ora non conferma né smentisce, ma data l’autorevolezza della fonte è … L'articolo Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi se ne va: arriva Ilary Blasi? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - trash_italiano : NON VEDO L'ORA: Ilary Blasi sostituirà Alessia Marcuzzi nella conduzione dell'Isola dei Famosi? - MariaLa11547532 : RT @trash_italiano: Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è squal… -