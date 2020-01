Isola dei Famosi 2020: ecco chi sostituirà Alessia Marcuzzi (che intanto ha trovato un nuovo programma) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le indiscrezioni sull’abbandono della conduzione di Alessia Marcuzzi per la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi sono sempre più concrete. Stando a quanto riportato da TvBlog, la conduttrice italiana sembrerebbe essere in trattativa per un altro programma televisivo: Lo Show Dei Record. Lo Show Dei Record è un programma televisivo molto caro al pubblico che va in onda su Canale 5 dal lontano 2006. Nel 2018 però, la trasmissione cambiò nome diventando ufficialmente “La Notte Dei Record” in onda su tv8. Pare dunque che Alessia Marcuzzi sia pronta a prendere in mano le redini del programma, condotto in precedenza dal simpaticissimo Gerry Scotti. Per quanto riguarda l’Isola dei Famosi invece, la palla passerebbe alla splendida Ilary Blasi amata dal pubblico non solo per la sua professionalità, ma anche per la schiettezza che da sempre la ... trendit

