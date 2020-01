Inter, Lukaku: «La mia ambizione era giocare qui. Juve? Alla fine…» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Inter, Romelu Lukaku non nasconde la sua felicità per essere approdato all’Inter: ecco le parole del centravanti belga Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter, ha concesso un’Intervista a “Tiki Taka”. Ecco un’anticipazione delle sue parole riportate da Mediaset: il belga non si nasconde nella lotta Scudetto contro la Juventus e lancia la sfida. «Avevo questa ambizione di giocare qui, però all’Inter. Con la Juve è una bella sfida, vediamo Alla fine chi vince. La cosa importante per me è lavorare ogni giorno». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Sport_Mediaset : #TikiTaka - Il calcio è il nostro gioco, intervista speciale! Due bomber dell'#Inter, uno del passato e uno del pre… - DiMarzio : Dall'addio al #ManUtd fino al rapporto con #Conte #Lukaku svela: 'Sono rinato all'#Inter, contro lo #SlaviaPraga il… - Inter : ?? | PALO! 29' - Sponda di Lukaku e destro piazzato dal limite di #Brozovic: palo pieno!!! #LecceInter 0?-0? #FORZAINTER ???????? -