In ricordo di Kobe: le più grandi giocate della leggenda del basket | VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant: le incredibili giocate del campione della NBA VIDEO Kobe Bryant, morto ieri (26 gennaio 2020) in un incidente con il suo elicottero, è stato uno dei più grandi giocatori della NBA (il campionato di basket americano, il più importante al mondo). Ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice. Suo padre è l’ex cestista Joe Bryant, mentre sua madre Pamela Cox è sorella dell’ex cestista Chubby Cox ritiratosi nel 1983. Aveva due sorelle più grandi, Sharia e Shaya, mentre suo cugino John Cox è anch’egli cestista. Kobe Bryant è cresciuto sportivamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei, e ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers, squadra con cui ha conquistato 5 titoli. Bryant è stato il primo giocatore NBA a militare nella stessa squadra per 20 anni. Con la nazionale degli Stati Uniti ha partecipato ai FIBA ... tpi

NBA 2020 : è la notte del ricordo di Kobe Bryant. Ko i Celtics - prestazioni super per Damian Lillard e Trae Young : Dopo quanto accaduto ieri nei pressi di Los Angeles, parlare oggi di NBA giocata risulta... L'articolo NBA 2020 : è la notte del ricordo di Kobe Bryant. Ko i Celtics , prestazioni super per Damian Lillard e Trae Young proviene da ForzAzzurri.net.

“Kobe una leggenda che amava l’Italia” - il ricordo di Magic Johnson : Los Angeles, 26 gen. (Adnkronos) – “Mentre provo a scrivere questo messaggio, la mia mente viaggia. Sono scioccato, ho pianto tutta la mattina per questa notizia devastante: . Mia moglie Cookie e io siamo distrutti”. Magic Johnson, una delle leggende dei Los Angeles Lakers, si esprime così dopo la morte di Kobe Bryant. “Lo amo, amo la sua famiglia e amo ciò che ha rappresentato in campo e fuori. L’amico, la ...

SassuoloUS : C’era tanta Italia in te... il tuo ricordo resterà per sempre. RIP #Kobe ?? - Adnkronos : '#Kobe una leggenda che amava l'#Italia', il ricordo di @MagicJohnson - italiabuzz1 : In ricordo di Kobe: le più grandi giocate della leggenda del basket | VIDEO -