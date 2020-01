In Emilia la più votata è Elly Schlein, la candidata che ha affrontato Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Con 15.975 preferenze a Bologna, altre 3.896 a Reggio Emilia e ancora 2.227 a Ferrara Elly Schlein è la candidata che ha ricevuto più voti in Emilia Romagna per le elezioni del 26 gennaio. 22 preferenze in totale, un record assoluto, che fa impallidire anche gli sfidanti candidati nel Pd. 35 anni, capolista della lista Emilia-Romagna Coraggiosa, nata con la benedizione di Vasco Errani e Pierluigi Bersani per “ridare una casa” a sinistra a chi in questi anni l’ha persa, l’ex europarlamentare aveva deciso di rivolgersi alla componente femminista ed ecologista della regione, in appoggio al candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini. Ad aver pesato nella sua campagna elettorale c’è sicuramente anche l’episodio del confronto cercato e voluto con Matteo Salvini, il leader della Lega, onnipresente al fianco (ma spesso anche come uomo solo al comando) della ... tpi

