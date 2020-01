In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio: Piange il citofono. Salvini (e Borgonzoni) in lutto – Emilia Romagna: in svantaggio alla vigilia, Bonaccini (Pd) rimonta in extremis grazie alle Sardine e ai voti disgiunti 5Stelle (Di lunedì 27 gennaio 2020) Regionali/1 L’Emilia premia Bonaccini. La Lega respinta al mittente Primi dati – Raddoppiano i votanti, effetto delle Sardine e del voto disgiunto 5 Stelle. Le proiezioni: il dem è avanti, il Carroccio perde, M5S a terra Il Pd: “Archiviato il 4 marzo” di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio I portafortuna. “Matteo si mangia tutto. In padella pure le sardine” (Libero, 19.1). “Il Pd tassa e insulta. Per la Lega aria di vittoria” (Lucia Borgonzoni, Lega, Libero, 20.1). “Cestinato Di Maio (e domenica salta tutto)” (il Giornale, 22.1). “Se vincono, scoppiano. Se perdono, cadono” (Alessandro Sallusti, ibidem). “Ora trema Conte” (il Giornale, 24.1).“Citofonata a … Conte: “Battuti Salvini e l’assalto al governo. Ora avanti per 3 anni” Il premier: “Vince chi amministra bene come il governatore. E come i giallorosa, se faremo riforme serie senza ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Gennaio: Il fuorilegge. Silenzio elettorale – In barba alla legge, Salvini i… - ilfoglio_it : “Temo che siamo tentati di costruire una chiesa umana, secondo i tempi e secondo le nostre idee. Ma la Chiesa non è… - ilfoglio_it : Le “menzogne volgari” sul libro scritto con Benedetto XVI. Il sacerdozio e il valore del celibato. “La Chiesa ha bi… -