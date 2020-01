In Cina il campionato è stato rinviato per il coronavirus (Di lunedì 27 gennaio 2020) La diffusione del nuovo coronavirus (2019-nCoV) in Cina e il rischio di nuovi contagi ha indotto la Federazione calcistica cinese a rinviare l’inizio del campionato di calcio. La prima giornata della Chinese Super League, inizialmente programmata per il prossimo 28 febbraio, si giocherà non prima di marzo. A riferire la notizia è un canale social brasiliano solitamente ben informato sul calcio cinese. OFICIAL: A Super Liga da China, que estava prevista para começar no dia 28 de fevereiro, foi adiada para uma data ainda não definida, mas com a certeza que será em março. O motivo do adiamento é o grave problema do coronavírus. — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) January 27, 2020 Non è ancora nota la nuova data di inizio del campionato. Al momento si sa soltanto che dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo. La notizia del rinvio ... ilveggente

