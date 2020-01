In Calabria vince l’azzurra Santelli. In Emilia Romagna, Bonaccini si riconferma governatore (Di lunedì 27 gennaio 2020) In Calabria dove Forza Italia pianta la sua quarta bandierina sul governo di una regione. La neo governatrice, Jole Santilli, contenta per aver conquistato la presidenza della Regione, con voce afona ha dichiarato: "Da domani cominciamo a lavorare partendo dai dai mille problemi ma anche dalle mille opportunita' che la Calabria offre. Lavoreremo tutti insieme per raccontare una regione diversa, e' questo il primo obiettivo". Le ultime proiezioni Swg, segnano Jole Santelli al 51,2%, Filippo Callipo (centrosinistra) al 30,7%, Carlo Tansi (candicato civico) al 9,3%, Francesco Aiello (M5s) al 7,5%.Per quanto riguarda i dati dei partiti, nel centrodestra Fi è il primo partito con l'11,2%, Fdi al 10,6% e la Lega al 10%. In totale la coalizione raggiunge il 54,9%. Nel campo del centrosinistra il Pd è al 14,6%, 'Io resto in Calabria' all'8,1% e i democratici progressisti al 6,9%. "Le prime ... ilfogliettone

