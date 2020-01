In arrivo l’Airdrop di Android: ecco come funzionerà (Di lunedì 27 gennaio 2020) (Foto: Xda-Developers) Se ne parla da anni, ma finalmente la risposta di Android a Airdrop di Apple è pronta. Il nome provvisorio è Nearby Sharing, che si può tradurre con “Condisione nelle vicinanze” ed è protagonista di un video che ne mostra il funzionamento in quella che sembra una versione beta, che potrebbe preludere al lancio a tappeto durante il 2020. Che Airdrop sia una delle funzioni più invidiate dagli utenti Android a quelli iPhone non è una novità, molti produttori hanno preparato soluzioni proprietarie come Huawei Share oppure Quick Share di Samsung e ci sono tre grandi brand cinesi come Xiaomi, Oppo e Vivo che stanno allestendo la loro proposta. Per breve tempo era stato possibile sfruttare Android Beam (ora dismesso), ma da allora si chiede a gran voce una funzione universale, che non prescinda dalla marca del dispositivo. Prima nota come Fast Share, Nearby ... wired

