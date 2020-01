Immagine shock di un tifoso sui social: “Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?” [FOTO e DETTAGLI] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sempre peggio, a quanto pare. La settimana nera del calcio italiano, così come evidenziato nel nostro editoriale di qualche giorno fa, è destinata ad allungarsi. Non bastavano striscioni e cori contro Zaniolo o auguri di morte a Mihajlovic, oggi è stato fatto di peggio. Cori, striscioni e auguri di morte, la settimana nera del calcio italiano: “Ma cos’è diventato? Una giungla?” E’ diventata infatti virale l’Immagine di una Instagram story di un tifoso romanista con la scritta: “Ma Immobile ce l’ha elicottero?!” Chiaro il riferimento alla tragica morte di Kobe Bryant, scomparso ieri proprio a causa di un incidente in elicottero. Ad indignarsi sui social network è stata la moglie del bomber della Lazio, Jessica Melena, che sul suo profilo Instagram ha prima postato la story dell’Immagine “incriminata” e ha poi espresso la sua definendo ... calcioweb.eu

