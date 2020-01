Il voto in Emilia Romagna insegna che gli slogan non pagano sempre (Di lunedì 27 gennaio 2020) C’è un’opera d’arte di una talentuosa artista abruzzese, Emanuela Giacco, che rappresenta in maniera plastica la situazione politica attuale. Rappresenta il vuoto che prende il sopravvento sulla pienezza della vita, dove la società è manovrata da individui privi di contenuti. Il padrone di casa, collezionista della materia, osserva il teatro della vita esternamente all’opera (il titolo del quadro è Pieno di vuoto). È egli stesso dietro la sedia in primo piano e da lì osserva un processo di svuotamento in atto su una figura, icona di ingenuità, quale Cappuccetto rosso. Infatti, se il potere è in mano a chi non possiede virtù, le masse (Cappuccetto rosso) vengono svuotate del soffio vitale. Un’immagine perfetta che ci descrive quello che è accaduto in questi anni. Le Elezioni regionali appena concluse, soprattutto quelle in Emilia Romagna, aprono vari spunti di riflessione su questo ... ilfattoquotidiano

M5S - Crimi dopo voto in Calabria e Emilia-Romagna “Non dobbiamo arrenderci - dobbiamo restare uniti” : Luigi Di Maio non ha voluto proprio commentare la debacle del Movimento Cinque Stelle sia in Calabria che in Emilia Romagna anzi è volato via in Sardegna dove si trova con la sua fidanzata. L’ex capo politico del Movimento anche sui social ha preferito restare in silenzio. Per il M5S si preannunciano giorni difficili. In Calabria il Movimento 5 Stelle non ha superato il 7% ancora più basso il valore in Emilia Romagna. A commentare la ...

Elezioni regionali Emilia-Romagna - Conte : “Non era un voto sul governo”. E attacca Salvini : Elezioni regionali Emilia-Romagna , il commento del premier Conte Arriva direttamente dal Quirinale, dove è in corso la commemorazione per la Giornata della Memoria alla presenza di Sergio Mattarella, il primo commento del premier Giuseppe Conte ai risultati delle Elezioni regionali in Emilia-Romagna di ieri. Ai giornalisti che gli chiedono se la vittoria del governatore uscente Stefano Bonaccini possa provocare grandi cambiamenti anche a livello ...

Andrea Orlando vice segretario Pd - “Il voto in Emilia-Romagna cambia gli equilibri anche del governo - il M5S deve iniziare a rinunciare a qualcosa” : La debacle del M5S pesa non poco anche negli equilibri di governo . E’ vero che il M5S non hanno mai avuto un voto radicato nelle varie regioni ma è anche vero che i dati elettorali definitivi per i grillini sono imbarazzanti. A calcare la mano sulla sconfitta sia di Matteo Salvini che del M5S è Andrea Orlando attuale vice segretario del Pd ed ex ministro della Giustizia. In primo luogo l’esponente di spicco del Pd ha ringraziato le ...

Regionali Emilia Romagna - i risultati del voto : vince Stefano Bonaccini : Elezioni Regionali 2020 in diretta live Regionali 2020 in Emilia - Romagna : come e quando si vota, liste e candidati I dati emersi dalle urne dell’ Emilia Romagna confermano quanto anticipato dalle proiezioni arrivate nella notte dello spoglio: Stefano Bonaccini è stato confermato governatore, battendo così la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Il candidato del centrosinistra ha ottenuto il 51,4% contro il 43,% ...

Elezioni regionali - i risultati del voto : in Emilia Romagna vince Bonaccini. In Calabria Jole Santelli : I risultati delle regionali 2020 in tempo reale risultati regionali 2020 in Calabria in diretta live risultati regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta live Il centrodestra trionfa in Calabria , mentre in Emilia - Romagna si conferma il centrosinistra. Ed è soprattutto questo secondo risultato il più atteso per i possibili esiti sulla tenuta del governo Conte II. Effetti che hanno prodotto le prime reazioni sui rapporti tra gli azionisti di ...

Elezioni Emilia-Romagna - la mappa del voto : la differenza città per città tra Bonaccini e Borgonzoni : Elezioni regionali Emilia-Romagna , la mappa del voto città per città Il governatore uscente dell’ Emilia-Romagna , Stefano Bonaccini , ha vinto le Elezioni regionali di ieri sconfiggendo con largo margine la candidata leghista Lucia Borgonzoni : per capire ancora meglio la portata di questi risultati può essere utile consultare la mappa del voto , realizzata da YouTrend, con i dati città per città . Nella mappa , infatti, ciò che salta subito ...

Regionali Emilia-Romagna 2020 - il voto ai partiti : Salvini perde - la Lega no : Regionali Emilia-Romagna 2020 : Salvini ha perso la battaglia più importante, quella per la presidenza, ma la Lega vince nel voto ai partiti , conseguendo un risultato storico. Anche se manca ancora una manciata di sezioni per il risultato definitivo, la Lega ottiene il 31,94% dei voti, contro il 19,42% delle Regionali del 2014. Manca per un soffio il sorpasso del Pd, al 34,7%, quasi dieci punti sotto il risultato di cinque anni fa, quando ottenne ...

Matteo Salvini e «l’arroganza e la violenza nel voto in Emilia-Romagna» : «C’è qualcosa da rivedere nel sistema democratico, arroganza e violenza in certi contesti non ce la saremmo mai aspettata in Emilia-Romagna» : Matteo Salvini ha preso talmente bene la sconfitta nella regione rossa che in conferenza stampa con Lucia Borgonzoni parla di non meglio precisati rallentamenti nello spoglio per denunciare non chiarissimi problemi visto che nessun altro ne ha parlato. Matteo Salvini e «l’arroganza e la ...

Il coronavirus affonda le Borse - spread in netto calo dopo il voto in Emilia-Romagna : Da oggi fino a giovedì , salvo decisioni legate al rischio epidemia, mercati cinesi chiusi per festività. Si apre la settimana della Fed che si riunisce mercoledì per la decisione sulla politica monetaria. Da domani trimestrali dei big della tecnologia Usa. A Piazza Affari bene banche e utility, male lusso e industria

Sondaggi politici Elezioni Regionali 2020/ Flussi voto Emilia Romagna : Pd batte Lega : Sondaggi politici e Flussi di voto Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria: i dati Tecné sul voto Emilia no, la vittoria del Pd sulla Lega ma..

Emilia Romagna - Bonaccini ringrazia sardine e voto disgiunto. Calabria - Santelli a valanga : sardine e voto disgiunto: Stefano Bonaccini ringrazia e vince le regionali in Emilia Romagna , confermandosi governatore vincendo abbastanza nettamente contro la sfidante leghista Lucia Borgonzoni. In Calabria , invece, trionfo senza partita per Jole Santelli : la candidata di Forza Italia sostenuta da

Regionali Emilia Romagna : partecipazione e voto utile hanno sconfitto Matteo Salvini : In utile girarci intorno, queste Elezioni Regionali erano l'ennesimo referendum pro o contro Matteo Salvini . Che ha perso nettamente in Emilia Romagna e ha vinto, ma non ha molto da gioire, in Calabria. Che questa sia una battuta d'arresto temporanea o l'inizio di una vera inversione di tendenza, però, non è dato sapere. Perché le condizioni Emilia ne non saranno facilmente replicabili altrove.Continua a leggere

voto - vittoria netta di Bonaccini in Emilia Romagna "I cittadini non hanno gradito chi suona ai campanelli" : netta vittoria di Stefano Bonaccini e del Centrosinistra in Emilia Romagna . Sconfitto Matteo Salvini che era convinto della vittoria e che ha trascorso le ultime settimane nella Regione (ancora) rossa con una campagna elettorale martellante Segui su affaritaliani.it

Come Salvini ha commentato il voto in Emilia Romagna e in Calabria : Matteo Salvini scende in sala stampa dopo la prima proiezione televisiva delle Regionali Emilia no-romagnole. Maglioncino di lana color carta da zucchero, divisa degli ultimi giorni di campagna elettorale, il capo della Lega ringrazia gli elettori che sono andati a votare. "Di solito i politici non commentano exit poll, grazie a chi oggi ha votato", premette, citando la "lezione" di Giorgio Gaber, "libertà è partecipazione". "Avendoci messo ...

Emilia Romagna - le prime proiezioni : il voto disgiunto costa la sconfitta a Lucia Borgonzoni? : Si profila la vittoria di Stefano Bonaccini e del centrosinistra in Emilia Romagna. Confermata dagli exit poll e dalle prime proiezioni. Cifre, quelle delle proiezioni, dalle quali sembrerebbe emergere una discrepanza tra i voti raccolti dai partiti e quelli raccolti dai candidati. Insomma, in Emili

TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - borghi_claudio : Altra cosa curiosa (oltre alla sparizione del m5s) è verificare se, come pare, in Emilia-Romagna la coalizione di c… - SkyTG24 : #ElezioniRegionali Ecco come si è distribuito il voto, comune per comune e provincia per provincia, in… -