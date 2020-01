Il trailer del nuovo anime Ghost in the Shell: Sac_2045 (Di lunedì 27 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=nIqzdn-Gjwk È stato diffuso in queste ore il primo trailer ufficiale di Ghost in the Shell: Sac 2045, nuova serie anime che Netflix ha tratto dai fumetti di Masamune Shirow. Diretto da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama e con il character design di Ilya Kushinov, il titolo debutterà il prossimo aprile 2020. Lo stesso Kamiyama aveva già lavorato al film della saga intitolato Stand Alone Complex e questo video di anticipazione rivela che da quella pellicola tornerà il cast originale di doppiatori giapponesi, compresi Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) e Hirota Takaji (Togusa). È la prima volta in questo franchise – che nel tempo ha dato origine a diverse serie e film animati, videogiochi e uno sfortunato live-action con Scarlett Johansson – si prova l’animazione in Cgi a tre dimensioni. Cambia anche il contesto: siamo nell’anno 2045, ... wired

