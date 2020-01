Il tappeto mobile più lungo del mondo? Si trova all’aeroporto di Perth [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Thyssenkrupp Elevator presenta il tappeto mobile più lungo del mondo: 130 metri di lunghezza pensati per accompagnare i turisti e i viaggiatori all’interno dello Skybridge, la passerella panoramica di collegamento tra l’aeroporto australiano di Perth e la nuova stazione ferroviaria in costruzione. Il progetto, che sarà inaugurato a breve, prevede l’installazione di 2 coppie di tappeti: ciascuna coppia sarà formata da un tappeto della lunghezza di 92 metri e uno della lunghezza di 38 metri. Con una capacità di trasporto pari a 7.300 passeggeri all’ora, gli iwalk, i tappeti mobili firmati thyssenkrupp Elevator, si caratterizzano per un peso inferiore del 30% rispetto alle soluzioni convenzionali e sono stati pensati per sostenere i 20.000 viaggi al giorno che interesseranno, a partire dal 2021, il collegamento Forrestfield-Aeroporto. Oltre al progetto di Perth, thyssenkrupp ... meteoweb.eu

