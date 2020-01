Il Segreto spoiler Spagna: Francisca potrebbe perdere la Casona (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto, Francisca Montenegro capirà di essersi messa in seri guai accettando il patto con Isabel. La Marchesa infatti, inizierà a comportarsi in modo ambiguo, destabilizzandola. Inoltre, non le verrà permesso nemmeno di prendere un po’ di aria fresca nel giardino. Che cosa sta meditando in realtà Isabel? Anticipazioni Il Segreto: Francisca segregata Stando agli spoiler della soap, la Montenegro non crederà più che la sua alleata Isabel la aiuti a recuperare i suoi beni. Tutto precipiterà quando alla Montenegro verrà comunicato che la cosa alla quale tiene maggiormente, ovvero la Casona, non è più in vendita. Nel frattempo, Tomás e Adolfo non capiranno la durezza di Isabel riguardo le richieste dei minatori, costretti a lavorare giorno e notte in condizioni pietose. Matias non avrà buone notizie a riguardo, facendoli preoccupare ... kontrokultura

