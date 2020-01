Il segreto anticipazioni: Maria non si fida più di Fernando Mesia e cerca la verità tramite Dori rischiando la vita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Maria sembra aver ceduto alle manovre di Fernando Mesia ma in realtà la Castaneda è molto più furba di quello che i suoi parenti credono e sembra chiaro che stia cercando di capire quando davvero il suo amico possa essere coinvolto in tutte le vicende che sono accadute negli ultimi tempi. Non a caso Maria, dopo aver ascoltato la confessione di Dori che quasi in trance parlava del suo passato, decide di porre delle domande anche al Mesia…Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano la trama della puntata di domani 28 gennaio 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come Maria cercherà di capire se davvero Dori e Fernando si sono incontrati nella circostanza di cui l’infermiera ha parlato. Il Mesia le rivela che si sono conosciuti in quanto Dori era stata molto utile a uno suo amico, che aveva avuto dei problemi con ... ultimenotizieflash

