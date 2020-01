Il Segreto anticipazioni 28 gennaio 2020: Irene e Severo riusciranno di bloccare la diga? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5, Francisca e Raimundo, insieme a Irene e Severo, attendono trepidanti l'esito della petizione per il blocco della diga: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 28 gennaio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nel bel mezzo del dramma di Puente Viejo, legato inevitabilmente alla diga. Per l'occasione Donna Francisca e Raimundo sono tornati nella cittadina e, insieme a Irene e Severo, restano in trepidante attesa dell'esito della petizione per bloccare la costruzione della diga. La popolazione di Puente Viejo riuscirà così a scongiurare la catastrofe? Maria intanto è parecchio scossa dopo aver sentito l'infermiera Vilches, come in trance, pronunciare frasi apparentemente senza senso. Dori le chiede di dimenticare quanto successo. Il Segreto tornerà domani, ... movieplayer

Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 28 gennaio 2020: Irene e Severo riusciranno di bloccare la diga?) Playhitmusic - - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto puntata di oggi 27 Gennaio: ecco cosa accadrà - #Anticipazioni #Segreto #puntata - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 28 gennaio 2020: Irene e Severo riusciranno di bloccare la diga?… -