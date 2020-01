Il risultato delle elezioni in Emilia Romagna e Calabria sulle prime pagine dei quotidiani (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il governatore uscente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, vince e si riconferma governatore per il secondo mandato battendo la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. Il Pd riesce a fermare Salvini. E il segretario dem Nicola Zingaretti dice: "Ora il governo è più forte, ringrazio le Sardine". Crollano ovunque i Cinque Stelle. In Calabria invece è il centrodestra ad affermarsi con Jole Santelli (Forza Italia) e a vincere le regionali. Sconfitto l'imprenditore del tonno Filippo Callipo del centrosinistra. CORRIERE DELLA SERA Bonaccini vince, il Pd ferma Salvini Conte: in Emilia sconfitti gli slogan, il governo va avanti. Jole Santelli (Forza Italia) conquista la Calabria LA REPUBBLICA Salvini. La prima sconfitta In Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Bonaccini stacca Lucia Borgonzoni. Crollano i 5Stelle. Affluenza in forte ripresa La destra conquista la ... agi

