Il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà il 29 marzo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il referendum sul taglio dei parlamentari si terrà con ogni probabilità il 29 marzo. È quanto si apprende da fonti di governo. A dare l’ok al referendum era stata la Cassazione lo scorso 23 gennaio. «Il referendum del 29 marzo non mi preoccupa. siamo fiduciosi che ci sia un ampio schieramento dei cittadini a favore di questa riforma», ha detto il premier Giuseppe Conte durante “Otto e mezzo” in onda su La7. La richiesta del referendum sul taglio dei parlamentari aveva suscitato polemiche dopo che c’erano stati alcuni ripensamenti da parte di alcuni firmatari, e per raggiungere il quorum e depositare il quesito era arrivato l’assist di Matteo Salvini che invece ha appoggiato in sede di approvazione la riforma del taglio dei parlamentari, proposta dai 5 stelle. Secondo ricostruzioni comparse su alcuni giornali, appoggiare il referendum ... open.online

